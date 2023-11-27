Украинская команда Monte добыла свой первый трофей на LAN-турнире

В период с 24-го по 26-е ноября проходил LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды боролись за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В финале украинская команда Monte одержала уверенную победу над Eternal Fire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte):

Vertigo - 13:10,

Anubis - 19:16.

Таким образом, Monte стали чемпионами и заработали 50 тысяч долларов. Это первый трофей на LAN-турнире в истории украинского клуба.

Запись поединка между Monte и Eternal Fire