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Украинская команда Monte добыла свой первый трофей на LAN-турнире

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В финале переиграли Eternal Fire, а на стадии 1/2 - россиян из Virtus.pro

Украинская команда Monte добыла свой первый трофей на LAN-турнире

Twitter ESL Counter-Strike

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В период с 24-го по 26-е ноября проходил LAN-турнир по CS2 - ESL Challenger Jönköping 2023. Команды боролись за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В финале украинская команда Monte одержала уверенную победу над Eternal Fire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte):

  • Vertigo - 13:10,
  • Anubis - 19:16.

Таким образом, Monte стали чемпионами и заработали 50 тысяч долларов. Это первый трофей на LAN-турнире в истории украинского клуба.

Запись поединка между Monte и Eternal Fire

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