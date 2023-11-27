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Победа Динамо над Рухом, гол Малиновского, украинские арбитры в ЛЧ. Главные новости за 26 ноября

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А также перенос еще одного матча УПЛ, Конопля не сыграет с Антверпеном

Победа Динамо над Рухом, гол Малиновского, украинские арбитры в ЛЧ. Главные новости за 26 ноября

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 ноября

Динамо победило Рух

Александр Шовковский одерживает вторую подряд победу во главе киевского "Динамо". В матче с "Рухом" "бело-синие" дважды воспользоваться ошибками гостей при розыгрыше мяча от собственных ворот. Кипер "Руха" Герета отдавал неудачные передачи, а Тымчик и Кабаев играли точно на завершении – 2:0.

Матч между Александрией и Оболонью не состоялся

Поединок "Динамо" с "Рухом" был единственным в воскресной программе УПЛ. Одновременно с поединком в Киеве должна была состояться игра между "Александрией" и "Оболонью", однако игра была отменена из-за состояния газона на стадионе "Ника". По дороге домой "Оболонь" попала под сильный снегопад.

Реал победил, Лунин не пропустил

"Реал" Мадрид вышел на первое место в Ла Лиге благодаря победе над "Кадисом" ("Жирона" свой матч проведет в понедельник). Бразилец Родриго оформил дубль, еще один мяч добавил Джуд Беллингем (3:0). Украинский кипер Андрей Лунин снова не пропустил, выполнив три сейва, но тренер "бланкос" Карло Анчелотти отказывается рассматривать украинца в качестве основного вратаря.

Украинский арбитр получил назначение на матч Лиги чемпионов

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч группового раунда Лиги чемпионов. Об этом информирует ТаТоТаке. Николай Балакин будет главным рефери в поле, и ему будет помогать полностью украинская бригада арбитров. Официально о назначении Балакина будет сообщено в понедельник. Тогда же будет известна и игра, на которой будет работать украинский арбитр.

Эвертон с Миколенко проиграл Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" забил "Эвертону" три гола. Настоящий чудо-гол удался Гарначо, еще забитыми мячами отметились Рашфорд и Марсьяль. Виталий Миколенко провел за "Эвертон" полный матч и в одном из моментов попал в перекладину ворот МЮ. "Эвертон" остается в зоне вылета, "Манчестер Юнайтед" – шестой.

Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, Ювентус и Интер поделили очки

Руслан Малиновский забил свой первый гол за "Дженоа", сравняв классным ударом счет в матче с "Фрозиноне". Впрочем его команда все равно проиграла 1:2. Очередной гол за "Эмполи" в игре с "Сассуоло" забил и Виктор Коваленко, но затем он был обозначен как автогол игрока соперника. В центральном матче тура "Ювентус" и "Интер" поделили очки – 1:1.

Шахтер отправился на матч с Антверпеном без Конопли

"Шахтер" прилетел в Гамбург, где во вторник сыграет матч пятого тура Лиги чемпионов с "Антверпеном". В список из 26 игроков Марино Пушича попали Бондарь и Бондаренко, однако в нем нет травмированного Конопли.

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