Победа Динамо над Рухом, гол Малиновского, украинские арбитры в ЛЧ. Главные новости за 26 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 ноября

Александр Шовковский одерживает вторую подряд победу во главе киевского "Динамо". В матче с "Рухом" "бело-синие" дважды воспользоваться ошибками гостей при розыгрыше мяча от собственных ворот. Кипер "Руха" Герета отдавал неудачные передачи, а Тымчик и Кабаев играли точно на завершении – 2:0.

Поединок "Динамо" с "Рухом" был единственным в воскресной программе УПЛ. Одновременно с поединком в Киеве должна была состояться игра между "Александрией" и "Оболонью", однако игра была отменена из-за состояния газона на стадионе "Ника". По дороге домой "Оболонь" попала под сильный снегопад .

"Реал" Мадрид вышел на первое место в Ла Лиге благодаря победе над "Кадисом" ("Жирона" свой матч проведет в понедельник). Бразилец Родриго оформил дубль, еще один мяч добавил Джуд Беллингем (3:0). Украинский кипер Андрей Лунин снова не пропустил, выполнив три сейва, но тренер "бланкос" Карло Анчелотти отказывается рассматривать украинца в качестве основного вратаря.

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч группового раунда Лиги чемпионов. Об этом информирует ТаТоТаке. Николай Балакин будет главным рефери в поле, и ему будет помогать полностью украинская бригада арбитров. Официально о назначении Балакина будет сообщено в понедельник. Тогда же будет известна и игра, на которой будет работать украинский арбитр.

"Манчестер Юнайтед" забил "Эвертону" три гола. Настоящий чудо-гол удался Гарначо , еще забитыми мячами отметились Рашфорд и Марсьяль. Виталий Миколенко провел за "Эвертон" полный матч и в одном из моментов попал в перекладину ворот МЮ. "Эвертон" остается в зоне вылета, "Манчестер Юнайтед" – шестой.

Руслан Малиновский забил свой первый гол за "Дженоа", сравняв классным ударом счет в матче с "Фрозиноне". Впрочем его команда все равно проиграла 1:2. Очередной гол за "Эмполи" в игре с "Сассуоло" забил и Виктор Коваленко, но затем он был обозначен как автогол игрока соперника. В центральном матче тура "Ювентус" и "Интер" поделили очки – 1:1.

"Шахтер" прилетел в Гамбург, где во вторник сыграет матч пятого тура Лиги чемпионов с "Антверпеном". В список из 26 игроков Марино Пушича попали Бондарь и Бондаренко, однако в нем нет травмированного Конопли.