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За минувшие сутки было ликвидировано 750 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники

За минувшие сутки было ликвидировано 750 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.11.23.

За воскресенье, 26 ноября, было ликвидировано еще 750 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 325580 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков и 3 боевые бронированные машины.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5520 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 10282 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 7875 (+1) ед,
  • РСЗО - 907 (0) ед,
  • средства ПВО - 597 (0) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 (+4) ед,
  • крылатые ракеты - 1565 (0) ед,
  • корабли /катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10299 (+11) ед,
  • специальная техника - 1113 (0) ед.
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