За минувшие сутки было ликвидировано 750 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.11.23.
За воскресенье, 26 ноября, было ликвидировано еще 750 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 325580 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков и 3 боевые бронированные машины.
Потери россиян в технике:
- танков - 5520 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 10282 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 7875 (+1) ед,
- РСЗО - 907 (0) ед,
- средства ПВО - 597 (0) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 (+4) ед,
- крылатые ракеты - 1565 (0) ед,
- корабли /катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10299 (+11) ед,
- специальная техника - 1113 (0) ед.
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