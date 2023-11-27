Масштабную атаку дронов на РФ устроило ГУР, - ISW

Сообщается, что Главное управление военной разведки Украины (ГУР) осуществило масштабный удар беспилотников по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по частично захваченной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

В Минобороны России заявили, что в ночь с 25 на 26 ноября и утром 26 ноября над Москвой, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областями российские ПВО сбили 24 украинских беспилотника.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что один дрон упал на жилой дом в городе Тула после того, как его сбила российская ПВО. Украинское издание Суспільне со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что ночной удар украинских беспилотников по России был спецоперацией ГУР.

Российские источники, включая главу так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, также утверждали, что украинские войска ночью нанесли мощный удар из артиллерии и HIMARS по электроподстанциям в оккупированной Донецкой области, что привело к отключению электроэнергии во многих населенных пунктах и городах, в частности в Донецке, Мариуполе и Мангуше.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и некоторых других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" аж 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле этой ночью было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.