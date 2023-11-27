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Стало известно, когда Сенат США проголосует за помощь Украине

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Уже скоро можем получить помощь

Стало известно, когда Сенат США проголосует за помощь Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о помощи для Украины и Израиля уже 4 декабря.

Утверждается, что объявление Шумера оказывает давление на сенаторов, чтобы они пришли к согласию о безопасности границы в рамках законопроекта в который заложено выделение помощи Украине и Израилю.

Лидер большинства в Сенате назвал вопрос границы "самым большим препятствием" для предоставления средств для защиты Украины от России и Израиля. Он также призвал демократов больше сотрудничать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение.

Отмечается, что почти наверняка есть 60 голосов за то, чтобы выделить Украине еще десятки миллиардов помощи, но республиканцы предупредили, что не проголосуют за это без соглашения о границе.

Толчок Шумера к голосованию в Сенате в начале декабря дает крайний срок для переговоров. Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах этой осенью, которые не учитывают помощь Украине, и в новом году ситуация только усложнится.

"Ничто не сделает таких автократов, как Путин или Си Цзиньпин сейчас более счастливыми, чем то, что Соединенные Штаты колеблются в поддержке украинского народа и его военных. Это не только украинская или трансатлантическая безопасность, это также и американская безопасность", - заявил Шумер.

Он также анонсировал брифинг по Украине для всех сенаторов, который состоится в ближайшие дни.

Стоит отметить, что накануне председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю из-за разногласий в Конгрессе.

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Источник:
rbc
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