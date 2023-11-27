В российском Челябинске произошел взрыв - горел завод, производящий двигатели для танков
Завод специализируется на производстве дизельных двигателей для гусеничной военной техники
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На Челябинском тракторном заводе в России разгорелся крупный пожар. Перед возгоранием там слышали взрыв. Об этом сообщило российское пропагандистское медиа ТАСС.
В местных Telegram-каналах пишут о том, что в домах города пропал свет.
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российские чрезвычайники заявили о возгорании трансформатора. Впоследствии там сказали, что ликвидировали открытый пожар на площади 40 квадратных метров.
российский Telegram-канал SHOT сообщил о том, что на место происшествия прибыли 6 пожарных машин и 2 "скорые". Информации о пострадавших пока что нет.
По информации "Милитарного", "ЧТЗ-Уралтрак" специализируется на производстве дизельных двигателей для танков и другой гусеничной военной техники. Здесь также разрабатывают двигатель нового поколения для перспективного российского танка Т-14 "Армата" (2В-12-3А).
Кроме того, завод входит в состав корпорации "Уралвагонзавод", которая производит российские танки.
В Челябинске на крупнейшем военном заводе ЧТЗ мощнейший взрыв. Завод выпускает двигатели для танков.— Snobby Cat (@CatSnobby) November 26, 2023
С мест сообщают, что, якобы, взорвался трансформатор. pic.twitter.com/DzGJQuT729
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