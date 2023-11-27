Под Купянском появились вагнеровцы - Сырский

На Купянском направлении фиксируют присутствие бывших "вагнеровцев". Их привлекают к штурмам, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram в понедельник, 27 ноября.

"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных, "шторм", "шторм z", "шторм v". Фиксируется присутствие бывших так называемых вагнеров, которые тоже приобщаются к штурмам. Никаких успехов на этом направлении российские оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются неподалеку Ивановки, Синьковки, Харьковской области", - написал он.

На Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса, активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки.

Также Сырский отметил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещеевке.

"На этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе. Успехи у врага на этом направлении отсутствуют", - заверил генерал.

По его данным, с начала месяца в зоне ответственности ОСУВ Хортица россияне потеряли 8690 личного состава. Также было уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники врага, из которых 109 танков, 175 бронемашин и более 200 артиллерийских систем и минометов различного калибра.

Ранее в сети показали огромное кладбище россиян из 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й дивизии.

Также сообщалось, что в последнее время заключенные стали основным источником пополнения потерь России на поле боя.