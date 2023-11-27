Комитет ВР рассмотрит увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета после ее критики Залужного

Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении народного депутата "Слуги народа" Марьяны Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Об этом в Facebook сообщила нардепка "ЕС" Ирина Фриз.

"Завтра должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марианны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, и рассмотрение на комитете вопроса о лишении ее должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", - отметила парламентарий.

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Фриз отметила недопустимость дискредитации военных во время войны со стороны политиков.

"Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - добавила нардепка.

Также Фриз отметила, что инициативы по отзыву Безуглой с должности заместителя председателя Комитета нацбезопасности и обороны блокируются.

"Если для отзыва Марианны Безуглой с должности заместителя комитета нужно решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений от представителя Президента в парламенте, члена нашего Комитета Федора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета достаточно решение Комитета по нацбезопасности. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение", - подытожила она.

Напомним, что ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного при встрече с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".