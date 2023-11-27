В Украину вернули Скифское золото

В Украину вернулись артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.

Как сообщили в Национальном музее истории Украины, после почти 10 лет испытаний в Украину вернулись артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.

"Музей Алларда Пирсона передал их Национальному музею истории Украины. Именно там они будут храниться до деоккупации Крыма", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты изучают состояние возвращенных вещей. Речь идет о 565 предметах, в частности, античных скульптурах, скифских и сарматских украшениях, китайских лаковых шкатулках, которым две тысячи лет.

"Во время судебных споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это значит, что со своей стороны музей приложит все усилия для их сохранения и обеспечения того, чтобы граждане и гости Украины могли их увидеть", – отметил генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

В свою очередь, Киевская таможня сообщила, что уже начала оформление скифского золота.

Прямо сейчас фура с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием "Скифское золото", въехала на территорию Киево-Печерской лавры, где киевские таможенники будут выявлять сокровища в сокровищнице Национального музея Украины, — говорится в сообщении.

Отметим, что 26 октября Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть коллекцию "скифского золота" в Украину.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о возвращении "скифского золота" Украине.