  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украину вернули Скифское золото
В тренде

В Украину вернули Скифское золото

Общие новости

Скифское золото почти 10 лет пребывало в Нидерландах

В Украину вернули Скифское золото

фото из свободных источников

Новина українською

В Украину вернулись артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.

Как сообщили в Национальном музее истории Украины, после почти 10 лет испытаний в Украину вернулись артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.

"Музей Алларда Пирсона передал их Национальному музею истории Украины. Именно там они будут храниться до деоккупации Крыма", — говорится в сообщении.

Читайте такжеДовбик: Общались с испанцами о войне в Украине, но через 15 минут им уже неинтересно

В настоящее время специалисты изучают состояние возвращенных вещей. Речь идет о 565 предметах, в частности, античных скульптурах, скифских и сарматских украшениях, китайских лаковых шкатулках, которым две тысячи лет.

"Во время судебных споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это значит, что со своей стороны музей приложит все усилия для их сохранения и обеспечения того, чтобы граждане и гости Украины могли их увидеть", – отметил генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

В свою очередь, Киевская таможня сообщила, что уже начала оформление скифского золота.

Прямо сейчас фура с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием "Скифское золото", въехала на территорию Киево-Печерской лавры, где киевские таможенники будут выявлять сокровища в сокровищнице Национального музея Украины, — говорится в сообщении.

Отметим, что 26 октября Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть коллекцию "скифского золота" в Украину.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о возвращении "скифского золота" Украине.

По теме
yellow-arrow
Капитан Руха U-19 - после 0:4 от Мидтьюлланда: Надеемся дать бой в ответном матче
yellow-arrow
Комитет ВР рассмотрит увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета после ее критики Залужного
yellow-arrow
Под Купянском появились вагнеровцы - Сырский
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости