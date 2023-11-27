Джеймс Али Башир, экс-тренер украинского боксёра Александра Усика, высказался по поводу стиля британца Тайсона Фьюри.

"Я не думаю, что он может побить Усика в любом случае. Я не думаю, что тактика, которая была в бою против Дерека Чисоры, будет работать с Усиком. Усик — это Дэвид Копперфильд бокса. Усик — это умелый, хитрый волк. Типичные ловушки не сработают. Ему придётся показать свою лучшую игру, ему придётся сбросить вес. Он не может выйти с весом 130 кг и думать, что он побьёт Александра Усика. Такого не случится. Ему нужно быть способным выдерживать темп Усика. Если он не сможет — ему надерут зад.

Думаю, что Тайсон Фьюри готовился к этому бою ещё до того, как его объявили. Я думаю, что какая-то работа уже велась, потому что февраль — это не так-то и далеко", — сказал Али Башир в беседе с британским блогером.