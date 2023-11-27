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Самый дорогой боллбой УПЛ. Годя, которого Верес оценил в 500 тысяч долларов, подавал мячи на матче против Металлиста 1925

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Игрок отстранен от тренировок с командой U-19

Самый дорогой боллбой УПЛ. Годя, которого Верес оценил в 500 тысяч долларов, подавал мячи на матче против Металлиста 1925

Фото: НК Верес

Новина українською

Игрок "Вереса" Дмитрий Годя, неудавшийся переход в "Карпаты" ознаменовался скандалом, подвергся дисциплинарным санкциям со стороны ровенского клуба.

Так, в матче 15-го тура с "Металлистом 1925" (4:3) игрок подавал мячи за воротами.

Как утверждают некоторые СМИ, это "воспитательный момент". Интересно, что президент "Вереса" Иван Надеин признал, что футболист отстранен от тренировок с командой U-19 и он работает индивидуально, однако это, по словам Надеина, это не инициатива руководства клуба, а "тренерское решение".

Напомним, "Карпаты" были готовы заплатить за молодого таланта 500 тысяч долларов, однако трансфер сорвался из-за стечения обстоятельств – позиции агентов, игрока и обеих клубов, которые так и не смогли определить, кто же будет платить агентские комиссионные. "Верес" во всем обвинял агентов, а агенты – "Верес".

Также отметим, что за первую команду "Вереса" Дмитрий Годя отыграл всего шесть минут.

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