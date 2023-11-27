Феерия Авагимяна. Днепр-1 - Черноморец 5:2. Видео голов и обзор матча

Календарь 15-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Днепр-1" принимал "Черноморец".

Матч получился веселым – с удалением в первом тайме, семью голами на двоих и итоговым счетом 5:2 в пользу днепрян.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Черноморец" 5:2

Голы: Филиппов 16, Адамюк 49, Леднев 59, Танчик 90, Мирошниченко 90+2 - Авагимян 22, Кузык 76

Удаление: Авагимян 27