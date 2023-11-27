Феерия Авагимяна. Днепр-1 - Черноморец 5:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Календарь 15-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Днепр-1" принимал "Черноморец".
Матч получился веселым – с удалением в первом тайме, семью голами на двоих и итоговым счетом 5:2 в пользу днепрян.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Филиппов 16, Адамюк 49, Леднев 59, Танчик 90, Мирошниченко 90+2 - Авагимян 22, Кузык 76
Удаление: Авагимян 27
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alex.belogubko (одесса)
27.11.2023 в 20:37
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