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Феерия Авагимяна. Днепр-1 - Черноморец 5:2. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Феерия Авагимяна. Днепр-1 - Черноморец 5:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Календарь 15-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Днепр-1" принимал "Черноморец".

Матч получился веселым – с удалением в первом тайме, семью голами на двоих и итоговым счетом 5:2 в пользу днепрян.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Черноморец" 5:2

Голы: Филиппов 16, Адамюк 49, Леднев 59, Танчик 90, Мирошниченко 90+2 - Авагимян 22, Кузык 76

Удаление: Авагимян 27

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.11.2023 в 20:37
3 игры подряд полностью вина ГРИ --научись во время делать замены--будет борьба за выживание -с такими игроками и проигрывать это надо уметь
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.11.2023 в 20:37
3 игры подряд полностью вина ГРИ --научись во время делать замены--будет борьба за выживание -с такими игроками и проигрывать это надо уметь
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