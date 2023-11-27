Ломаченко может провести бой с Камбососом
Стороны ведут переговоры
TOP Rank
Бой украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) должен состояться весной следующего года в Австралии.
По данным The Ring, бой планируется провести 14 апреля на стадионе в Австралии. Не исключено, что на кону будет вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.
"Просто здорово, что к нашему мегафайту с Ломой такой большой интерес. Мы близки к финализированию сделки, и на данный момент Перт является предпочтительным местом проведения, но Сидней и Аделаида также проявляют значительный интерес. Где бы ни состоялся этот яркий чемпионский бой между двумя воинами, ему обеспечен аншлаг".
Напомним, что в 2023 году оба боксёра провели по одному поединку.
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