"Оранжевое сердце". Ольга Ракицкая записала песню и клип, посвященные болельщикам Шахтера. ВИДЕО
Каждый участник массовых сцен в клипе - искренний болельщик Шахтера
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Певица и жена защитника "
Трек называется "Оранжевое сердце".
"Как-то в интервью мужчина певицы, Ярослав Ракицкий, назвал свое сердце оранжевым, то есть навсегда принадлежащим клубу. Этот образ впал в душу исполнительницы настолько, что она написала песню.
Оля говорит: мне трудно смириться, что у "Шахтера" уже 9 лет нет возможности играть домашние матчи на родном стадионе, и я, как и все болельщики, помню те замечательные времена на "Донбасс-Арене", когда каждый поход на матч был настоящим праздником!
Сейчас нас всех разбрасывало по городам и странам, но мне очень хотелось благодаря песне объединить нас всех, ведь где бы мы ни были, сердцем мы все равно вместе!
К слову, каждый участник массовых сцен – не актер, а искренний болельщик. Со всеми Оля договаривалась лично, и каждый удосужился в свой рабочий день прийти принять участие в съемках. Добавляло энергии еще и то, что в назначенный день поднялась буря, которая срывала крыши с домов, и съемочный процесс пришлось перенести на следующее число, когда погода была спокойнее. И все же буря продолжала бурлить, только уже на трибунах", - говорится в описании к песне.
Напомним, что долгое время Ракицкий играл за питерский "Зенит", однако после начала полномасштабной войны разорвал контракт с российским клубом и вернулся в "Шахтер".
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