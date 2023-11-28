Гол Цыганкова и травма Довбика. Лунин - лидер в Ла Лиге. Скандал Мудрика и Конгресс УАФ. Главные новости за 27 ноября

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле принимала "Атлетик" из Бильбао. Первыми открыли счет во встрече подопечные Мичеля. В частности, отличился Виктор Цыганкова. Украинский вингер поразил ворота гостей на 55-й минуте. Однако позже Уильямс установил паритет на табло. Это первая осечка "Жироны" с 30-го сентября. Таким образом, каталонцы упали на второе место в чемпионате.

Фанаты легендарных украинских клубов могут спокойно выдохнуть. Организация FIFA определяла львовские "Карпаты" и харьковский "Металлист" спортивными преемниками своих предыдущих образцов. В частности, в мае было решение по бывшему футболисту "львов" Кристобалю Маркесу. Бывшие "Карпаты" задолжали испанцам 500 тысяч евро, однако в FIFA приняли решение, что долг будет выплачивать правопреемник в виде современных "Карпат". Такое же решение принято в отношении "Металлиста" и хорвата Юрицы Булята, который играл за харьковчан в 2015-м году.

В матче 15-го тура чемпионата Украины днепряне принимали одесситов на "Днепр-Арене". Первыми счет в поединке открыли подопечные Юрия Максимова, благодаря голу Филиппова. А в следующие пару минут шоу выдал хавбек "моряков" Авагимян. Сначала Артур шикарно исполнил штрафной удар и установил паритет на табло, но позже ошибся и заработал удаление. После этого действующий вице-чемпион давил и забил еще четыре мяча. За аналогичный отрезок "Черноморец" Романа Григорчука смог лишь еще на один гол. Благодаря этой победе, днепряне вернулись на первое место в таблице.

Как уже сообщалось выше, в 14-м туре чемпионата Испании "Жирона" дома расписала ничью с "Атлетиком". Артем Довбик не участвовал в этой игре. Как сообщала пресс-служба каталонского клуба, у украинца повреждение колена. Насколько оно серьезное, испанский клуб не информировал. В этом сезоне Ла Лиги 26-летний Довбик сыграл 14 поединков, забил 7 голов и оформил 6 ассистов.

На основании обращений 32-х членов УАФ предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс, который пройдет 25-го января 2024 года в Доме футбола (г. Киев). На повестке дня будут рассматривать 10 вопросов. Среди самых главных - избрание нового президента Украинской ассоциации футбола.

В воскресенье, в рамках 14-го тура испанского первенства мадридский "Реал" в выездном матче уверенно разобрался с "Кадисом" (3:0). Ворота "сливочных" в этой встрече защищал Андрей Лунин. В этой игре украинский голкипер совершил 4 сейва. Теперь у него 15 отраженных мячей после 17 ударов в створ - 88% парированных ударов. Это лучший результат Ла Лиги среди вратарей, которые сыграли более 1 матча в этом сезоне. Лунин провел 3 "сухих" матча из 5 в сезоне, а его конкурент о "Реала" Кепа - 6 из 13. Андрей пропустил 2 гола, испанец - 10

Украинский талант проходит непростую адаптацию на "Туманном Альбионе". Помимо давления на футбольном поле Михаил испытывает и социальное напряжение. На этот раз Мудрик вляпался в неприятную историю. Футболист поделился со своими поклонниками в инстаграме видео своего полета над Лондоном на вертолете. Примечательно, что практически в то же время аналогичными кадрами поделилась российская модель Виолетта Грачева. Мудрик подписан на Грачеву в инстаграме, регулярно ставит "лайки", а ранее в этом месяце предлагал встретиться девушке в комментариях.