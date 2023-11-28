За минувшие сутки было ликвидировано еще 860 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.11.23.

За понедельник, 27 ноября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 326440 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 10 единиц техники и вооружения. В частности, 3 танка и 3 боевые бронированные машины.

Потери россиян в технике: