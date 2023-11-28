За минувшие сутки было ликвидировано еще 860 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 10 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.11.23.
За понедельник, 27 ноября, было ликвидировано еще 860 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 326440 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 10 единиц техники и вооружения. В частности, 3 танка и 3 боевые бронированные машины.
Потери россиян в технике:
- танков - 5523 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 10285 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 7876 (+1) ед,
- РСЗО - 907 (0) ед,
- средства ПВО - 597 (0) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 (0) ед,
- крылатые ракеты - 1565 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10302 (+3) ед,
- специальная техника - 1113 (0) ед.
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