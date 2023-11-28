Путин подписал госбюджет с рекордными расходами на оборону - СМИ
Страна-террорист возвращается к реалиям советского времени
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Страна-террорист возвращается к реалиям советского времени. СССР в последние годы тратил на оборону треть своего бюджета.
Глава Кремля Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год, который ранее приняла российская Госдума. На "национальную оборону" РФ в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет The Moscow Times.
Указывается, что заложенная на оборону сумма на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в три раза выше показателя 2021-го года (3,5 трлн), когда РФ еще не начала полномасштабную войну против Украины.
"В России впервые со времен СССР направят почти треть всего бюджета страны на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса", - подчеркивается в сообщении.
Общий объем бюджета РФ на 2024 год составит 36,66 триллиона рублей. Из них на оборону пойдут 10,775 триллиона, то есть 29,5%.
В то же время, издание отмечает, что на МВД, Росгвардию, спецслужбы и ФСИН в следующем году выделят 3,338 триллиона рублей.
"Получается, что в целом на силовые структуры в РФ будет потрачено почти 40% бюджета", - указывают журналисты.
Отметим, СССР в последние годы своего существования тратил на оборону треть своего бюджета. Так, в бюджете на 1990 год на "военные цели" было заложено 71 миллиард из 241,3 миллиарда рублей, то есть 29,4% от всего бюджета.
Правящий режим РФ планирует сформировать в следующем году в Вооруженных силах России еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию.
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