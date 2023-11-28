Источники: Жену руководителя ГУР Буданова отравили
Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами
Elle
Жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили источники УП в силовом блоке.
"По жене Буданова (отравлению) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которое выявило отравление".
По данным источников, жену Буданова "скорее всего отравили из-за еды". "Ей уже лучше, первый этап лечения прошла", - отметили источники.
"Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.
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