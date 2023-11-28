Секретарь СНБО Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина будет менять подход к мобилизации, чтобы сохранить боеспособность после почти двух лет полномасштабной войны. Изменения планируют объявить уже на этой неделе. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

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Изменения будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленной мобилизации: чтобы призывники получали должности, соответствующие их навыкам, а не просто были отправлены на фронт.

"Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью... Теперь у нас новый министр с новым подходом", - сказал Данилов.

Армия, по его словам, будет работать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями для поиска людей с конкретными навыками, которые хотят помочь армии, но не хотят идти на фронт.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность. Например, нужны сварщики или слесари и т.д.", - рассказал секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что сейчас в Украине есть проблемы с мобилизацией, но их масштаб преувеличивает российская пропаганда: "россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... не будем это переоценивать".

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