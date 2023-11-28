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Коломойскому продлили срок содержания под стражей

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Коломойский встретит Новый год в СИЗО, если не внесет залог

Коломойскому продлили срок содержания под стражей

Фото: Радіо Свобода

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Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд гривен до 26 января 2024 года. Об этом стало известно из трансляции заседания суда во вторник, 28 ноября.

Во время заседания сам Коломойский и его адвокаты просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Бизнесмен напомнил, что болеет панкреатитом и сахарным диабетом. Он якобы не получает необходимого лечения на постоянной основе. При этом он заявил, что не будет вносить залог.

Ряд лиц предложили взять Коломойского на поруки. Среди них гендиректор медиахолдинга 1+1 Ярослав Пахольчук, ведущий 1+1 Игорь Цыганик, депутат от Слуги народа Артем Ковалев, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.

В свою очередь адвокат Коломойского Олег Пушкарь сказал, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, с начала сентября Игорю Коломойскому трижды сообщали о подозрениях в мошенничестве и отмывании средств. 2 сентября Шевченковский райсуд арестовал Коломойского на 60 суток с возможностью внесения рекордного залога, который потом еще увеличили. Апелляционный суд поддержал такое решение. А 27 октября суд продлил арест Коломойского еще на два месяца.

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Источник:
korrespondent
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