Россияне обстреляли из РСЗВ Сумщину - погибли две женщины и 7-летняя девочка

Российские военные днем 28 ноября обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Сумщины, в результате чего погибли две женщины и 7-летняя девочка, трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Прокуратура сообщает, что враг около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, по предварительным данным, с РСЗО обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды.

"В результате атаки оккупантов разрушено не менее 5 частных домов, из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.