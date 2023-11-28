  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне обстреляли из РСЗВ Сумщину - погибли две женщины и 7-летняя девочка
В тренде

Россияне обстреляли из РСЗВ Сумщину - погибли две женщины и 7-летняя девочка

Общие новости

Очередное военное преступление России

Россияне обстреляли из РСЗВ Сумщину - погибли две женщины и 7-летняя девочка

Сумська обласна прокуратура

Новина українською

Российские военные днем 28 ноября обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Сумщины, в результате чего погибли две женщины и 7-летняя девочка, трое мужчин получили ранения.

Читайте такжеВ российском Челябинске произошел взрыв - горел завод, производящий двигатели для танков

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Прокуратура сообщает, что враг около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, по предварительным данным, с РСЗО обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды.

"В результате атаки оккупантов разрушено не менее 5 частных домов, из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

По теме
yellow-arrow
Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса
yellow-arrow
Коломойскому продлили срок содержания под стражей
yellow-arrow
Виталий Андронов: Бразилия как и в футболе, так и в гандболе очень сильна индивидуально
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости