Разведка Британии: За продвижение в районе Авдеевки РФ заплатила тысячами жизней своих военных
Российская оккупационная армия не оставляет попыток окружить Авдеевку
фото из свободных источников
По данным разведки Великобритании, в боях за Авдеевку Донецкой области российские захватчики добились незначительного прогресса за счет тысяч жертв своих военных.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 28 ноября.
"Это продвижение (войск РФ - ред.), хотя и скромное, но, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысячи жертв", - говорится в отчете.
В ведомстве отметили, что российская оккупационная армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. С начала октября ей удалось подвинуть линию фронта до 2 километров вперед.
В разведке добавили, что эти действия приближают российских оккупантов к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские силы удерживают одну из основных оборонительных позиций.
Хотя Авдеевка стала важной точкой или выпуклостью на украинской линии фронта, Украина оставляет под контролем коридор шириной около 7 км, через который она продолжает поставки в город.
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