Записоцкий отстранен от должности генсека УАФ
УАФ на пороге революции (или переворота)
фото из свободных источников
Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ «до принятия другого решения по данному вопросу». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциацции.
Отмечается, что исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ назначен Игорь Грищенко.
Напомним, что Записоцкий, как и президент УАФ Андрей Павелко проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Оба функционера находятся в СИЗО, пока идет суд.
Также стоит отметить, что Исполком УАФ утвердил дату внеочередного XXVI Конгресса, который состоится 25 января 2024 года и на которым будут обсуждаться, среди прочего, и отставка президента Ассоциации Андрея Павелко.
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