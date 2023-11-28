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Записоцкий отстранен от должности генсека УАФ

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УАФ на пороге революции (или переворота)

Записоцкий отстранен от должности генсека УАФ

фото из свободных источников

Новина українською

Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ «до принятия другого решения по данному вопросу». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциацции.

Читайте такжеБудут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса

Отмечается, что исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ назначен Игорь Грищенко.

Напомним, что Записоцкий, как и президент УАФ Андрей Павелко проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Оба функционера находятся в СИЗО, пока идет суд.

Также стоит отметить, что Исполком УАФ утвердил дату внеочередного XXVI Конгресса, который состоится 25 января 2024 года и на которым будут обсуждаться, среди прочего, и отставка президента Ассоциации Андрея Павелко.

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Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
УАФ
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.11.2023 в 18:12
Лучший! После Андрея Павелко конечно.. уверен, Юрий не потеряется: такие высококлассные профи везде нужны!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.11.2023 в 18:12
Лучший! После Андрея Павелко конечно.. уверен, Юрий не потеряется: такие высококлассные профи везде нужны!
Ответить
0
0

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