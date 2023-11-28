Записоцкий отстранен от должности генсека УАФ

Исполком УАФ отстранил Юрия Записоцкого от должности генерального секретаря УАФ «до принятия другого решения по данному вопросу». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциацции.

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Отмечается, что исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ назначен Игорь Грищенко.

Напомним, что Записоцкий, как и президент УАФ Андрей Павелко проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Оба функционера находятся в СИЗО, пока идет суд.

Также стоит отметить, что Исполком УАФ утвердил дату внеочередного XXVI Конгресса, который состоится 25 января 2024 года и на которым будут обсуждаться, среди прочего, и отставка президента Ассоциации Андрея Павелко.