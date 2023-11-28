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Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Андоре

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Уверенная победа теннисистки

Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Андоре

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Во вторник, 28 ноября украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу на турнире WTA 125 в Андорре.

Андорра. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 4) - Екатерина Макарова (-) 6:2, 6:2

Украинская теннисистка провела на корте чуть больше часа. За это время Ястремская сделала шесть брейков и проиграла два гейма на собственных подачах.

Во втором круге соревнований украинка сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) - Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания).

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