Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Андоре
Уверенная победа теннисистки
Фото: Tennis Majors
Во вторник, 28 ноября украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу на турнире WTA 125 в Андорре.
Андорра. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 4) - Екатерина Макарова (-) 6:2, 6:2
Украинская теннисистка провела на корте чуть больше часа. За это время Ястремская сделала шесть брейков и проиграла два гейма на собственных подачах.
Во втором круге соревнований украинка сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) - Ирен Бурильо Эскориуэла (Испания).
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