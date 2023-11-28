Атлас: Как можно ставить против Усика после всех его достижений

Известный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

"Как можно ставить против Усика? После того, как он стал олимпийским чемпионом, абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, чемпионом в супертяжёлом весе? Я не могу ставить против Александра, потому что у него есть один невидимый козырь.

Да, все говорят, что Фьюри отлично умеет боксировать, у него отличный джеб, большие габариты. Но у Усика есть один ключевой козырь. Знаете какой? Он знает, как побеждать", — рассказал Атлас в интервью Pro Box TV.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри пройдёт 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).