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Зеленский: Значительно усиливаем фортификацию, мин и бетона точно хватит

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский: Значительно усиливаем фортификацию, мин и бетона точно хватит

Зеленский Телеграм-канал

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 643-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

"Только что провел заседание Ставки – особое, длительное, подробное.

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Первое – фортификация. Значительно усиливаем. Все деньги есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано – мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи.

Был также важен анализ недавних атак против Украины – ракеты, массированные удары дронов. Проанализировали тактику защиты от нашей противовоздушной обороны. Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.

Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения.

Были, конечно, доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание – донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. Там за эти сутки – наиболее интенсивные боевые столкновения. Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление – хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия по южным направлениям.

Провел сегодня и отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - рассказал Зеленский.

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