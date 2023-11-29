В Украине погиб замкомандира 14-го армейского корпуса РФ, - источник
Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине
фото из соцсетей
На войне в Украине предположительно погиб заместитель командира 14-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил украинский военный, полковник Анатолий Штефан со ссылкой на сообщения в соцсетях.
По предварительной информации, российский офицер подорвался на мине во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14:30. При этом место гибели военного пока неизвестно.
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Отметим, что в украинском командовании пока не комментировали данную информацию.
По данным OSINT-аналитиков InformNapalm, Владимир Завадский ранее был командующим Таманской дивизией, якобы был ранен в районе Изюма Харьковской области и сумел раненым эвакуировался.
Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.
Владимир Завадский, российский генерал, российский офицер, генерал-майор
Женат, имеет двоих сыновей. Стоит отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, странички сыновей во "ВКонтакте" и родителей — в "Одноклассниках".
Выпускник МВОКУ, заместитель командующего #14ак генерал-майор Завадский Владимир Васильевич 1978 г.р. днём 28/11/23 внезапно демилитаризовался (по предварительной информации, в результате подрыва на мине) https://t.co/GbyLiIMZAk #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/RqDvs2o8RH— Necro Mancer (@666_mancer) November 28, 2023
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