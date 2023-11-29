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В Украине погиб замкомандира 14-го армейского корпуса РФ, - источник

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Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине

В Украине погиб замкомандира 14-го армейского корпуса РФ, - источник

фото из соцсетей

Новина українською

На войне в Украине предположительно погиб заместитель командира 14-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил украинский военный, полковник Анатолий Штефан со ссылкой на сообщения в соцсетях.

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По предварительной информации, российский офицер подорвался на мине во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14:30. При этом место гибели военного пока неизвестно.

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Отметим, что в украинском командовании пока не комментировали данную информацию.

По данным OSINT-аналитиков InformNapalm, Владимир Завадский ранее был командующим Таманской дивизией, якобы был ранен в районе Изюма Харьковской области и сумел раненым эвакуировался.

Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.

Владимир Завадский, российский генерал, российский офицер, генерал-майор

Женат, имеет двоих сыновей. Стоит отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, странички сыновей во "ВКонтакте" и родителей — в "Одноклассниках".

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