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Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Враг несет большие потери

Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Азов

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.11.23.
За понедельник, 28 ноября, было ликвидировано еще 1140 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 327580 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 175 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 27 боевых бронированных машин.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5538 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 10312 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 7908 (+32) ед,
  • РСЗО - 910 (+3) ед,
  • средства ПВО - 600 (+3) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5944 (+39) ед,
  • крылатые ракеты - 1567 (+2) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед,
  • специальная техника - 1121 (+8) ед.
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