Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.11.23.

За понедельник, 28 ноября, было ликвидировано еще 1140 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 327580 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 175 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 27 боевых бронированных машин.

Потери россиян в технике:

танков - 5538 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 10312 (+27) ед,

артиллерийских систем - 7908 (+32) ед,

РСЗО - 910 (+3) ед,

средства ПВО - 600 (+3) ед,

самолетов - 323 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5944 (+39) ед,

крылатые ракеты - 1567 (+2) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед,

специальная техника - 1121 (+8) ед.