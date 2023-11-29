Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Враг несет большие потери
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.11.23.
За понедельник, 28 ноября, было ликвидировано еще 1140 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 327580 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 175 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 27 боевых бронированных машин.
Потери россиян в технике:
- танков - 5538 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 10312 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 7908 (+32) ед,
- РСЗО - 910 (+3) ед,
- средства ПВО - 600 (+3) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5944 (+39) ед,
- крылатые ракеты - 1567 (+2) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед,
- специальная техника - 1121 (+8) ед.
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