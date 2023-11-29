Враг ночью выпустил по Украине более 20 дронов и три ракеты. По целям работала ПВО

"В ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed по направлению из Приморско-Ахтарска РФ, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что всего враг применил 21 ударный дрон, и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сообщается, что основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.

В результате боевой работы все вражеские ударные беспилотники уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.