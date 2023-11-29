Враг ночью выпустил по Украине более 20 дронов и три ракеты. По целям работала ПВО
Основным направлением удара была Хмельницкая область
Zelenskiy Official
"В ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed по направлению из Приморско-Ахтарска РФ, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Сообщается, что всего враг применил 21 ударный дрон, и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сообщается, что основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.
В результате боевой работы все вражеские ударные беспилотники уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья - не достигла желаемой цели.
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