Игрок Monte Бро: Бесспорно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор в Копенгагене
Дания - родина Александера
HLTV
Датский игрок украинской команды Monte Александер "br0" Бро поделился мыслями на счет мейджора по CS2, который пройдет в Копенгагене.
"Безусловно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор и будем опасным конкурентом для всех. Мы знаем, что при большинстве обстоятельств мы сможем выйти в плей-офф раунд. Независимо от того, выйдем мы в плей-офф или нет, я вижу, что у нас есть очень хорошие шансы во всех матчах.
Копенгаген или нет, большая мечта - это главное. А вишенкой на торте, конечно же, является местоположение. Для меня очень много будет значить возможность сыграть в Копенгагене. Это 100% в моем списке желаний, и это было бы абсолютно сюрреалистично. Я волнуюсь от одной мысли об этом", - рассказал Бро.
Популярное сейчас
- УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Под Купянском появились вагнеровцы - Сырский
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО