Игрок Monte Бро: Бесспорно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор в Копенгагене

Датский игрок украинской команды Monte Александер "br0" Бро поделился мыслями на счет мейджора по CS2, который пройдет в Копенгагене.

"Безусловно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор и будем опасным конкурентом для всех. Мы знаем, что при большинстве обстоятельств мы сможем выйти в плей-офф раунд. Независимо от того, выйдем мы в плей-офф или нет, я вижу, что у нас есть очень хорошие шансы во всех матчах.

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