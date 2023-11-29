  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игрок Monte Бро: Бесспорно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор в Копенгагене
В тренде

Игрок Monte Бро: Бесспорно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор в Копенгагене

Общие новости

Дания - родина Александера

Игрок Monte Бро: Бесспорно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор в Копенгагене

HLTV

Новина українською

Датский игрок украинской команды Monte Александер "br0" Бро поделился мыслями на счет мейджора по CS2, который пройдет в Копенгагене.

"Безусловно, мы надеемся, что выйдем на мэйджор и будем опасным конкурентом для всех. Мы знаем, что при большинстве обстоятельств мы сможем выйти в плей-офф раунд. Независимо от того, выйдем мы в плей-офф или нет, я вижу, что у нас есть очень хорошие шансы во всех матчах.

Читайте такжеУкраинская команда Monte добыла свой первый трофей на LAN-турнире

Копенгаген или нет, большая мечта - это главное. А вишенкой на торте, конечно же, является местоположение. Для меня очень много будет значить возможность сыграть в Копенгагене. Это 100% в моем списке желаний, и это было бы абсолютно сюрреалистично. Я волнуюсь от одной мысли об этом", - рассказал Бро.

По теме
yellow-arrow
Эстерсунд. Норвегия одержала победу в первом этапе женской эстафеты Кубка мира по биатлону
yellow-arrow
Украинцы успешно начинают Чемпионат мира по текболу
yellow-arrow
Рух U-19 вслед за Шахтером вылетел из Юношеской лиги УЕФА
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dust2
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости