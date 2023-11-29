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Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России

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Украина решительно настроена на восстановление контроля над своими границами

Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Министр не отрицает факт, что Украина слышит идеи об "уступках" и "договоренностях с Россией".

Украина решительно настроена на восстановление контроля над своими границами в пределах 1991 года, и не пойдет ни на какие компромиссы с Россией.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в штаб-квартире Альянса 29 ноября перед началом первого заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Наша стратегическая задача - восстановление контроля за границей 1991 года - остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении - ред.)", - подчеркнул Кулеба.

Он не опроверг информацию о том, что Украина слышит идеи об "уступках" и "договоренностях с Россией". В то же время министр категорически отверг такую возможность и дал жесткий ответ на такие предложения.

"Такие люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам - отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить", - сказал Кулеба.

Он также коротко ответил на вопрос о якобы тупиковой ситуации на фронте: "Нет тупика".

Глава МИД в очередной раз призвал США и другие государства НАТО помочь в вооружении Украины.

"Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях - это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие - мы сражаемся, это честная договоренность", - отметил министр.

Напомним, в середине ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что западные партнеры Украины не давят на нее относительно проведения переговоров с РФ, и не будет никакого "Минска-3". Ермак также заверил, что не рассматривается вариант вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от освобождения оккупированных территорий военным путем.

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Источник:
tsn
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