Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению в Альянс - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО как никогда раньше. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.

"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения по безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", - рассказал Столтенберг.

По его словам, сегодня одной из тем встречи было то, как могут государства-члены НАТО сотрудничать с Украиной по этим вопросам.

"Как мы можем использовать Совет Украина-НАТО для того, чтобы дальше работать над вступлением. И мы обсудили программу работы, чтобы дальше говорить о вопросах модернизации украинского общества. Часть законов, часть шагов уже была сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе с коррупцией и это процесс, который продолжается", - добавил генсек Альянса.

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО - Украина проходит 28-29 ноября.