Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению в Альянс - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО рассказал детали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.
"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО как никогда раньше. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что он поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабного вторжения России.
"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения по безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как с агрессором. А также помогает стать ближе к НАТО", - рассказал Столтенберг.
По его словам, сегодня одной из тем встречи было то, как могут государства-члены НАТО сотрудничать с Украиной по этим вопросам.
"Как мы можем использовать Совет Украина-НАТО для того, чтобы дальше работать над вступлением. И мы обсудили программу работы, чтобы дальше говорить о вопросах модернизации украинского общества. Часть законов, часть шагов уже была сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе с коррупцией и это процесс, который продолжается", - добавил генсек Альянса.
Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО - Украина проходит 28-29 ноября.
Популярное сейчас
- Сборная Украины начинает выступление на ЧМ по гандболу. Все, что стоит знать о турнире
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Шахтер победил бельгийцев в ЛЧ, успехи Барсы и Атлетико, Довбик скоро вернется. Главные новости за 28 ноября
- ЛЕ в кармане, ЛЧ в перспективе. Шахтер - Антверпен 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО