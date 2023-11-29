The Telegraph: Деньги, которые планировали перевести Украине от продажи Челси хотели отдать Израилю

Деньги, которые Великобритания планировала перевести Украине от продажи "Челси", хотели отдать Израилю, сообщает The Telegraph.

По данным источника, это предложение обсуждалось после начала конфликта между Израилем и ХАМАСом. Отмечается, что сейчас Великобритания отклонила предложение высокого уровня, а министры считают, что это была идея бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, связанная с тем, чтобы избежать осуждения в России.

Также сообщается, что помимо потенциального использования денег на гуманитарные цели в Израиле после 7 октября Абрамович также предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции.

Согласно другим данным, Абрамович не был в курсе этих переговоров, а обсуждение передачи денег вел Израиль.

Напомним, в прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" американскому предпринимателю Тодду Боули за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.