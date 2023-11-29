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The Telegraph: Деньги, которые планировали перевести Украине от продажи Челси хотели отдать Израилю

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Деньги от продажи Челси хотели передать Израилю

The Telegraph: Деньги, которые планировали перевести Украине от продажи Челси хотели отдать Израилю

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
Новина українською

Деньги, которые Великобритания планировала перевести Украине от продажи "Челси", хотели отдать Израилю, сообщает The Telegraph.

По данным источника, это предложение обсуждалось после начала конфликта между Израилем и ХАМАСом. Отмечается, что сейчас Великобритания отклонила предложение высокого уровня, а министры считают, что это была идея бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, связанная с тем, чтобы избежать осуждения в России.

Также сообщается, что помимо потенциального использования денег на гуманитарные цели в Израиле после 7 октября Абрамович также предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции.
Согласно другим данным, Абрамович не был в курсе этих переговоров, а обсуждение передачи денег вел Израиль.

Напомним, в прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" американскому предпринимателю Тодду Боули за 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник:
telegraph
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