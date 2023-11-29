"Россияне могут мобилизовать для мясных штурмов миллионы", - Умеров рассказал, чем Украина намерена обеспечить преимущество

Министр обороны Рустем Умеров провел в Киеве встречу с военными атташе в рамках IT-коалиции, он призвал представителей более 30 стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины помочь с инновациями для победы.

Об этом сообщает Министерство обороны.

"Войну выигрывают технологии. Россияне могут мобилизовать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены. Но наше преимущество обеспечат асимметричные ответы, и они возможны благодаря инновациям, которые уже работают.

Мы изобретаем технологии, тестируем, масштабируем их. А с вашей помощью мы сможем делать это быстрее и больше", - сказал Умеров.

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Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в ходе выступления отметила, что инициатива IT-коалиции призвана обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.

По ее словам, Украина фактически уже стала "боевой площадкой для тестирования ряда военных решений" – и партнеры могут воспользоваться этим.

Успешным примером украинской разработки и интеграции на поле боя стала презентация системы ситуационной осведомленности DELTA от Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

Разработчики поделились с участниками встречи результатами успешных военных операций, которые стали возможными благодаря использованию DELTA.

Отдельно они представили новые модули системы, созданные для цифровизации армейских бумажных процессов и призванные ускорять цикл разведки и поражения.

Разработчик системы DELTA майор Елизавета Бойко отметила, что за последний год технологии в корне изменили войну.

"Без них на поле боя выиграть уже невозможно. Мы понимаем, что должны как можно быстрее создавать качественные IT-продукты для нужд военных. Поэтому пользуемся собственными ресурсами и привлекаем партнеров", – сказала она во время выступления.

Партнерам-участникам брифинга также обосновали первоочередные нужды, которые Украина рассчитывает покрыть благодаря участникам IT-коалиции.

Первая потребность – это средства связи тактического уровня, оборудование уровня батальона, что обеспечит качественное боевое управление.

Вторая – касается модернизации инфраструктуры Минобороны, что позволит продолжить развертывание приоритетных цифровых решений.

К участникам также обратились представители ведущих стран IT коалиции – Эстонии и Люксембурга – и призвали партнеров присоединиться к этой важной инициативе.

IT-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности.

Сейчас участниками инициативы являются шесть государств: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Латвия, Литва. Еще одним членом вскоре должна стать Исландия.