Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.11.23.

За среду, 29 ноября, было ликвидировано еще 1180 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 328760 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 68 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков и 28 боевых бронированных машин.

Потери россиян в технике:

танков - 5551 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,

артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,

РСЗО - 910 (0) ед,

средства ПВО - 600 (0) ед,

самолетов - 323 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954 (+10) ед,

крылатые ракеты - 1567 (0) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,

специальная техника - 1124 (+3) ед.