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Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Уничтожено 68 единиц техники и вооружения

Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.11.23.
За среду, 29 ноября, было ликвидировано еще 1180 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 328760 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 68 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков и 28 боевых бронированных машин.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5551 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,
  • РСЗО - 910 (0) ед,
  • средства ПВО - 600 (0) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954 (+10) ед,
  • крылатые ракеты - 1567 (0) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,
  • специальная техника - 1124 (+3) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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