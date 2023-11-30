Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Уничтожено 68 единиц техники и вооружения
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.11.23.
За среду, 29 ноября, было ликвидировано еще 1180 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 328760 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 68 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков и 28 боевых бронированных машин.
Потери россиян в технике:
- танков - 5551 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,
- РСЗО - 910 (0) ед,
- средства ПВО - 600 (0) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954 (+10) ед,
- крылатые ракеты - 1567 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,
- специальная техника - 1124 (+3) ед.
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