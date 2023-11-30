На войне погиб тренер черниговской СДЮШОР футбольной команды Юность
Всеволод Бодун был успешным тренером в футбольной школе в Чернигове
UkraineNow
Всеволод Бодун был успешным тренером в футбольной школе "Юность" в Чернигове. Когда военные рф начали беспощадно бомбить город, а в квартире Всеволода после очередного снаряда вылетели стекла, он решил перевезти свою семью в более безопасное место - к отцу в Борзну.
Первые месяцы вторжения Всеволод вывозил людей из города, который уничтожал агрессор. После деоккупации области он вернулся в Чернигов и к своему любимому занятию - тренировке детей.
Но уже в конце 2022-го Бодун вступил в ряды ВСУ и воевал в составе 77-й отдельной аэромобильной бригады. Он выполнял задачи на самых горячих направлениях.
А 22 ноября 2023 года стало известно, что во время боевого задания в районе Бахмута подразделение 42-летнего "Тренера" попало под вражеский артобстрел. Ранения Всеволода оказались несовместимыми с жизнью.
Дома черниговского Защитника не дождались две дочери и жена. А его брат также служит и еще недавно теснил оккупантов на Запорожском направлении.
Популярное сейчас
- Беллингема не остановить. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча
- Онана вновь лишил МЮ победы. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов
- ЛЧ. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Победу принес юниор
- После финального свистка арбитр удалил игрока Антверпена и показал желтую футболисту Шахтера – известна причина
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО