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На войне погиб тренер черниговской СДЮШОР футбольной команды Юность

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Всеволод Бодун был успешным тренером в футбольной школе в Чернигове

На войне погиб тренер черниговской СДЮШОР футбольной команды Юность

UkraineNow

UA-Футбол
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Всеволод Бодун был успешным тренером в футбольной школе "Юность" в Чернигове. Когда военные рф начали беспощадно бомбить город, а в квартире Всеволода после очередного снаряда вылетели стекла, он решил перевезти свою семью в более безопасное место - к отцу в Борзну.

Первые месяцы вторжения Всеволод вывозил людей из города, который уничтожал агрессор. После деоккупации области он вернулся в Чернигов и к своему любимому занятию - тренировке детей.

Но уже в конце 2022-го Бодун вступил в ряды ВСУ и воевал в составе 77-й отдельной аэромобильной бригады. Он выполнял задачи на самых горячих направлениях.

А 22 ноября 2023 года стало известно, что во время боевого задания в районе Бахмута подразделение 42-летнего "Тренера" попало под вражеский артобстрел. Ранения Всеволода оказались несовместимыми с жизнью.

Дома черниговского Защитника не дождались две дочери и жена. А его брат также служит и еще недавно теснил оккупантов на Запорожском направлении.

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Источник:
Ukraine NOW
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