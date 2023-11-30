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Враг атаковал Украину шахедами и управляемыми ракетами С-300. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру

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Враг атаковал Украину шахедами и управляемыми ракетами С-300. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру

Національна поліція

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В ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с двух направлений: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск -РФ. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.

К отражению воздушного нападения привлечены, истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства.

Шестью ракетами "С-300" оккупанты ночью одновременно ударили по Покровскому району Донецкой области. Парамедики полиции спасли младенца. Кадры спасения - на видео.

Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

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Источник:
Ігор Клименко | МВС
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