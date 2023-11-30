Forbes: Украина производит ежемесячно около 50 тыс. FPV-дронов, РФ - в шесть раз больше

Украинские компании производят ежемесячно около 50 тыс. FPV-дронов, это лишь 10-15% от потребностей армии. В это время россияне производят в шесть раз больше "птичек", об этом пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать - они собираются из китайских компонентов, но компаниям не хватает рук.

Украинские компании производят ежемесячно около 50 000 FPV-дронов, россияне - в шесть раз больше, заявил основатель компании DroneSpace Максим Шеремет. Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек. Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает предприниматель.

Всего в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа. Они обеспечивают лишь 10-15% от общей потребности армии, говорит основательница фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, только FPV-дронов нужно около 200 тыс. штук в месяц.

Однако компаниям не хватает квалифицированных кадров. За период независимости Украины университеты подготовили недостаточно кадров, и большинство из них уехали за границу.

Те инженеры, которые получили образование еще во времена СССР, недостаточно динамичны, а изготовление дронов - это быстро развивающаяся отрасль, указывает издание. К тому же всех специалистов проверяют на связи с РФ.

В 2022 году КПИ им. Сикорского набрал 25 студентов на специальность "Авионика" и 167 на специальность "Телекоммуникации и радиотехника". Однако бакалаврский диплом они получат в 2026 году. А специалисты нужны уже сейчас. В Украине продолжается набор на курсы по сборке дронов, но это пока не решает проблему нехватки кадров.