В РФ произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали: это операция СБУ, - СМИ

В России в ночь четверга, 30 ноября, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, которая расположена в Бурятии: СМИ сообщают об успешной операции СБУ.

Указано, что взрыв произошел на участке магистрали в Северномйском тоннеле им. Бессолова. Несмотря на отсутствие официальных комментариев представителей Службы безопасности, источники изданий сообщают, что подрыв магистрали был успешной операцией СБУ.

Указано, что 4 взрывных устройства сработали, когда по магистрали двигался грузовой поезд. На месте происшествия работает ФСБ, железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован", - отмечают источники.

В российском телеграмм-канале SHOT отмечают, что цистерна с топливом загорелась во время движения грузового поезда с 50 вагонами: в составе было 44 цистерны с топливом, в том числе авиационным, и 6 с черным металлом.

По предварительным данным в двух цистернах зафиксировали пробоины. Одна из версий, которую рассматривает следствие - диверсия.