  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В РФ произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали: это операция СБУ, - СМИ
В тренде

В РФ произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали: это операция СБУ, - СМИ

Общие новости

4 взрывных устройства сработали, когда по магистрали двигался грузовой поезд

В РФ произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали: это операция СБУ, - СМИ

facebook.com/SecurSerUkraine

UA-Футбол
Новина українською

В России в ночь четверга, 30 ноября, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, которая расположена в Бурятии: СМИ сообщают об успешной операции СБУ.

Указано, что взрыв произошел на участке магистрали в Северномйском тоннеле им. Бессолова. Несмотря на отсутствие официальных комментариев представителей Службы безопасности, источники изданий сообщают, что подрыв магистрали был успешной операцией СБУ.

Указано, что 4 взрывных устройства сработали, когда по магистрали двигался грузовой поезд. На месте происшествия работает ФСБ, железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован", - отмечают источники.

В российском телеграмм-канале SHOT отмечают, что цистерна с топливом загорелась во время движения грузового поезда с 50 вагонами: в составе было 44 цистерны с топливом, в том числе авиационным, и 6 с черным металлом.

По предварительным данным в двух цистернах зафиксировали пробоины. Одна из версий, которую рассматривает следствие - диверсия.

По теме
yellow-arrow
Чемпионат мира по текболу набирает обороты
yellow-arrow
Украинки попали в топ-40 первой индивидуальной гонки Кубка IBU в Контиолахти
yellow-arrow
Forbes: Украина производит ежемесячно около 50 тыс. FPV-дронов, РФ - в шесть раз больше
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espreso
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости