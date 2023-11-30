  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава МАГАТЭ Гросси заявил о взрывах возле Хмельницкой АЭС
В тренде

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о взрывах возле Хмельницкой АЭС

Общие новости

Станция не пострадала

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о взрывах возле Хмельницкой АЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Прошлой ночью вблизи Хмельницкой АЭС прогремели несколько взрывов.

Об этом в очередном отчете МАГАТЕ рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), сообщила, что вчера поздно вечером, находясь в своих помещениях, услышала несколько взрывов вблизи, в течение 20 минут", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский заявил западным СМИ, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС

В отчете отмечается, что станция не пострадала, однако этот инцидент свидетельствует, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока идет война.

"Значительное внимание мира – и это правильно – приковано к вполне реальным опасностям, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, которая вызывает особое беспокойство, поскольку она расположена на линии фронта. Но вчерашние события служат напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам", – добавил Гросси.

По теме
yellow-arrow
Последний шанс луганчан. Стартовые составы команд на матч ЛК Гент - Заря
yellow-arrow
Прима: Удалось отработать на 80% из 100%
yellow-arrow
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете Кубка мира в Эстерсунде
МАГАТЭ Рафаэль Гросси война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости