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Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Потери личного состава армии РФ составляют около 330040 человек

Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Азов

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.12.23.

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За четверг, 30 ноября, было ликвидировано еще 1280 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 330040 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 144 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков и 32 боевые бронированные машины.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5564 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 10372 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 7931 (+22) ед,
  • РСЗО - 912 (+2) ед,
  • средства ПВО - 602 (+2) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5976 (+22) ед,
  • крылатые ракеты - 1567 (0) ед,
  • корабли /катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10399 (+38) ед,
  • специальная техника - 1137 (+13) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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