Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.12.23.

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За четверг, 30 ноября, было ликвидировано еще 1280 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 330040 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 144 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков и 32 боевые бронированные машины.

Потери россиян в технике: