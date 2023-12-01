Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Потери личного состава армии РФ составляют около 330040 человек
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.12.23.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
За четверг, 30 ноября, было ликвидировано еще 1280 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 330040 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 144 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков и 32 боевые бронированные машины.
Потери россиян в технике:
- танков - 5564 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 10372 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 7931 (+22) ед,
- РСЗО - 912 (+2) ед,
- средства ПВО - 602 (+2) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5976 (+22) ед,
- крылатые ракеты - 1567 (0) ед,
- корабли /катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10399 (+38) ед,
- специальная техника - 1137 (+13) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны 14 из 24 команд, которые сыграют в весенней части Лиги Европы
- УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО
- Лучше б и не начинали. Гент - Заря 4:1. Видео голов и обзор матча
- 36 стран в ОБСЕ призвали Россию полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн