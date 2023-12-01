Железнодорожная "Чернобаевка". СБУ взорвала в Бурятии еще один поезд, - источники

Служба безопасности Украины устроила новый взрыв на важной стратегической железной дороге России. Был взорван еще один поезд в Бурятии.

Россияне дважды попали в ловушку СБУ - на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом.

Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Так, первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномйском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".

"Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", - сообщили источники.

Как пишут российские Телеграмм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал даже пожарный поезд.

Что известно о "Чертовом мосту", где произошел второй подрыв

Чертов мост - полукруглый виадук на Северном обходе Байкало-Амурской магистрали. Был построен в 1986 году, но постоянное движение поездов началось в 1989. Проходит над рекой Итыкит. Высота достигает 35 метров.

Расположен на характерных двухъярусных опорах, единственный в России мост такой конструкции. По данным из открытых источников, мост несколько раскачивается при прохождении по нему тяжелых поездов (с 2002 года такие по мосту не ходят, ходят только рабочие поезда, основное движение идет по Северному тоннелю). Поэтому он пользуется "недоброй славой у машинистов", опасающихся проезжать по мосту.

Напомним, вчера сообщили о взрыве на Байкало-Амурской магистрали, которая находится в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, которая парализовала единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. Он используется, в частности, для военных поставок.

Речь шла о взрыве в Северо-Уйском тоннеле. По данным источника, во время движения грузового поезда в тоннеле сработали четыре взрывных устройства. В РФ же сначала говорили, что в тоннеле якобы произошел пожар из-за "замыкания кабельной сети".