Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принес желаемых результатов

Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире - я доволен. Мы теряем людей - я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели - я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - подчеркнул глава государства. По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести быстрое наступление. "Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не означает, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - отметил президент.



Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска, а также в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин этого стали минные поля и линии обороны россиян.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.