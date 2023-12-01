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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принес желаемых результатов

Общие новости

Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принес желаемых результатов

BBC

UA-Футбол
Новина українською

Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире - я доволен. Мы теряем людей - я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели - я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести быстрое наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не означает, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - отметил президент.


Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска, а также в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин этого стали минные поля и линии обороны россиян.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

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Источник:
rbc
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.12.2023 в 15:45
Може досить ГРАТИ Президента, а трошки зрозуміти, що таке Президент країни на яку напали? Не ляпати щовечора, а розібратися зі своїми, що збагачуються на війні! Сам же казав, що минулий на ній "заробляє"... Зараз війна набагато більша, так що і наварюєш по... Ну і питання до Громади! Коли ж ви зрозумієте, що свідомо чи несвідомо продовжуєте діяти, як "рашистський нацист", що підносить російську мову, культуру, церкву! Може потрібно відкинути "стокгольмський синдром"!?! Та повернутися до мови країни у який живете! Не потрібно бути гарним учнем ВБИВЦЬ! Докладіть зусиль, якщо не заради своїх предків, то хоча б дітей! Бо російська то додатковий подразник для орди!
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
01.12.2023 в 15:45
Може досить ГРАТИ Президента, а трошки зрозуміти, що таке Президент країни на яку напали? Не ляпати щовечора, а розібратися зі своїми, що збагачуються на війні! Сам же казав, що минулий на ній "заробляє"... Зараз війна набагато більша, так що і наварюєш по... Ну і питання до Громади! Коли ж ви зрозумієте, що свідомо чи несвідомо продовжуєте діяти, як "рашистський нацист", що підносить російську мову, культуру, церкву! Може потрібно відкинути "стокгольмський синдром"!?! Та повернутися до мови країни у який живете! Не потрібно бути гарним учнем ВБИВЦЬ! Докладіть зусиль, якщо не заради своїх предків, то хоча б дітей! Бо російська то додатковий подразник для орди!
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Romanik2806 (Киев)
01.12.2023 в 14:26
Менше треба говорить про перемогу на різних марафонах. Треба давно вводити стан війни, а не ловить на вулицях і плитку ложить. Переводить економіку на воєнні рейки, а не красти гуманітарку і катки ставить. А я не задоволений, що ти Володя так за 2 роки нічого і не зрозумів. Оточив себе різними Подоляками, Ярмаками, Арахаміями і не знаєш, що робиться в Україні. А робиться те,що все що ти назвав чого не вистачає, це все на плечах волонтерів. А в них ресурси не вічні.
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FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2023 в 15:01
в люди, общество, готово к настоящей войне, военным рейкам, жить и работать фактически за карточки на еду? такие все наивные, легко накидать популизма. А мы сами хотели децентрализацию, мы сами (обычные люди) воруем друг у друга, сами нагибаем систему. И все кто дело с гуманитаркой имел, знает как обычный люд себя ведет. каждый второй кричит про майдан, каждый десятый потенциально наводит ракеты на инфраструктуру, военные оружие трофейное криминалитету продают. Проблема глубже чем просто "введи военное положение"
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Бapceлиниyс
01.12.2023 в 15:05
Треба давно вводити стан війни, а не ловить на вулицях і плитку ложить. Это шедевр! Смысловые и орфографические очень дополняют друг друга. Браво! А ещё так можете? Я даже скриншот сделаю и отошлю, куда следует.
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