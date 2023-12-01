Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принес желаемых результатов
Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов
BBC
Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.
"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире - я доволен. Мы теряем людей - я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели - я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал Зеленский.
Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.
"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - подчеркнул глава государства.
По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести быстрое наступление.
"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не означает, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - отметил президент.
Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска, а также в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов.
Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин этого стали минные поля и линии обороны россиян.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.
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