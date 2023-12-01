В сбитом Шахеде нашли SIM-карту украинского оператора, - ISW

Сбитый российский ударный дрон "Шахед" имел батарею, модем и SIM-карту одного из мобильных операторов Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Военные аналитики со ссылкой на открытые украинские источники сообщили, что российские силы используют украинские SIM-карты "Київстар" для управления "шахедами"", - говорится в сообщении.

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По мнению аналитиков, это позволяет россиянам использовать мобильную сеть оператора для отслеживания местонахождения беспилотника, а также для изменения траектории его полета.

В компании "Київстар" отметили, что пока нет подтверждения того, что оккупанты используют их SIM-карты. Но добавили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы таких инцидентов не возникало.