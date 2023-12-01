В сбитом Шахеде нашли SIM-карту украинского оператора, - ISW
Предполагают, что их используют для отслеживания местонахождения беспилотника
Ілюстративне фото, Getty Images
Сбитый российский ударный дрон "Шахед" имел батарею, модем и SIM-карту одного из мобильных операторов Украины.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Военные аналитики со ссылкой на открытые украинские источники сообщили, что российские силы используют украинские SIM-карты "Київстар" для управления "шахедами"", - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, это позволяет россиянам использовать мобильную сеть оператора для отслеживания местонахождения беспилотника, а также для изменения траектории его полета.
В компании "Київстар" отметили, что пока нет подтверждения того, что оккупанты используют их SIM-карты. Но добавили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы таких инцидентов не возникало.
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