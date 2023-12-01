Порошенко не пропустили на границе. ВР отменила командировочный документ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировках.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Снова театр абсурда на границе. Имею подписанную командировку председателем Верховной Рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, в Польше и США у него запланированы десятки встреч.

"С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году, под угрозой в будущем. А без нее нам россию не победить.

Ситуация очень сложная. Поэтому акцент в программе – на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном. Поэтому то, что произошло сегодня на границе, — это не мелкое вредительство. Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины", – добавил пятый президент.