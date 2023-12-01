Лу Жанмонно одержала победу в женском спринте Кубка мира в Эстерсунде

1 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках очередного соревновательного дня первого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. Победу одержала представительница Франции Лу Жанмонно.

Украину представляли Анна Кривонос, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.

Лучший результат среди наших биатлонисток показала Анастасия Меркушина, которая заняла 48-е место. На 49-й строчке расположилась Кристина Дмитренко с двумя промахами. Третьей среди украинок идет Анна Кривонос, которая допустила три ошибки при стрельбе и заняла 62-е место. Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко заняли 74-е и 78-е место соответственно.

Спринт. Женщины

1. Лу Жанмонно (0+0) 21:04,1

2. Каролине-Оффигстад Кноттен (1+0) +8,5

3. Юни Арнеклейв (0+1) +17,6

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48. Анастасия Меркушина (1+1) +2:08,5

49. Кристина Дмитренко (0+2) +2:10,2

62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4

74. Любовь Кипяченкова (3+1) +3:00,1

78. Дарья Блашко (0+1) +3:11,8