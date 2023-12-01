Лу Жанмонно одержала победу в женском спринте Кубка мира в Эстерсунде
Биатлонистки подарили болельщикам хорошее зрелище
Фото: france3-regions.francetvinfo.fr
1 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках очередного соревновательного дня первого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. Победу одержала представительница Франции Лу Жанмонно.
Украину представляли Анна Кривонос, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.
Лучший результат среди наших биатлонисток показала Анастасия Меркушина, которая заняла 48-е место. На 49-й строчке расположилась Кристина Дмитренко с двумя промахами. Третьей среди украинок идет Анна Кривонос, которая допустила три ошибки при стрельбе и заняла 62-е место. Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко заняли 74-е и 78-е место соответственно.
Спринт. Женщины
1. Лу Жанмонно (0+0) 21:04,1
2. Каролине-Оффигстад Кноттен (1+0) +8,5
3. Юни Арнеклейв (0+1) +17,6
...
48. Анастасия Меркушина (1+1) +2:08,5
49. Кристина Дмитренко (0+2) +2:10,2
62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4
74. Любовь Кипяченкова (3+1) +3:00,1
78. Дарья Блашко (0+1) +3:11,8
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