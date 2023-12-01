Николай Зоц рассказал, кто попадет в заявку на второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Тренер рассказал, кто отправится в Кубок IBU
В шведском Эстерсунде состоялась первая спринтерская гонка сезона Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинки не сумели попасть в зачетную зону.
Лучшим результатом среди нашей сборной показала Анастасия Меркушина - 48-е место. В гонку преследования пробилась и Кристина Дмитренко (49-я в спринте).
Напомним, что соревнования состоятся в воскресенье, 3 декабря.
Старший тренер женской сборной Николай Зоц в комментарии для Суспільне Спорт сообщил, что после этапа в Эстерсунде Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко отправятся на Кубок IBU. В заявку на второй этап в Хохфильцене попадет Анна Кривонос.
"По Даше мы увидели, что на сегодняшний день она вообще не готова к Кубку мира. Поэтому мы привлечем ее на Кубок IBU. Мне важно было увидеть Настю Меркушину. По ней я заметил сегодня маленькую, но положительную динамику. Интересно было посмотреть на Любу Кипяченкову, но ее еще надо немножко нарабатывать на этапах Кубка IBU".
"Я очень колебался между Аней Кривонос и Любой Кипяченковой, потому что Аня более к индивидуальным гонкам. А у нас дальше идут спринты на следующих этапах, я очень рассчитывал на Любу. Но на 90 процентов мы сделаем свой выбор на Ане Кривонос. А на Кубок IBU поедут Люба Кипяченкова и Даша Блашко".
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