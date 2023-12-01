Кабмин поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований

Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Минмолодьспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности.

Как отмечает Минмолодьспорта, сейчас уже разрабатывается алгоритм, который должен сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

После согласований всех условий Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Также отмечается, что безопасность должна являться главным приоритетом каждого спортивного мероприятия.