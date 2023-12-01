Кабмин поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований
Сейчас уже разрабатывается алгоритм допуска зрителей на трибуны
Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Минмолодьспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности.
Читайте такжеКривбасс и Полесье за допуск зрителей получили штрафы в 200 тысяч гривен. Верес - оштрафован на 100 тысяч
Как отмечает Минмолодьспорта, сейчас уже разрабатывается алгоритм, который должен сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.
После согласований всех условий Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.
Также отмечается, что безопасность должна являться главным приоритетом каждого спортивного мероприятия.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Міністерство молоді та спорту України
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера
- Таблица коэффициентов. Іще два тижні, і запалає…
- 36 стран в ОБСЕ призвали Россию полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн