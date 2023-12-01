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Кабмин поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований

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Сейчас уже разрабатывается алгоритм допуска зрителей на трибуны

Кабмин поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований

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Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Минмолодьспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности.

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Как отмечает Минмолодьспорта, сейчас уже разрабатывается алгоритм, который должен сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

После согласований всех условий Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Также отмечается, что безопасность должна являться главным приоритетом каждого спортивного мероприятия.

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Источник:
Міністерство молоді та спорту України
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