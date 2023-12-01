УАФ: Для того, чтобы женщина могла судить матчи мужских команд, она должна сдать мужской тест
В Ассоциации говорят, что не делают поблажек женщинам-арбитрам
uaf.ua
УАФ сообщила о деталях аттестации женщин-арбитров для обслуживания матчей мужских команд.
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"Поблажек нет. Это стандарты работы, которые берутся в УЕФА и ФИФА, никто ничего не придумывает. Для того, чтобы женщина имела возможность проводить соревнования среди мужских команд, она должна сдать мужской тест.
То, что она сдает женский тест, недостаточно. Женский тест дает право женщине проводить матчи среди женских команд", - говорится в комментарии.
Напомним, что Комитет этики и честной игры
Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".
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