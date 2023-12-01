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УАФ: Для того, чтобы женщина могла судить матчи мужских команд, она должна сдать мужской тест

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Обновлено

В Ассоциации говорят, что не делают поблажек женщинам-арбитрам

УАФ: Для того, чтобы женщина могла судить матчи мужских команд, она должна сдать мужской тест

uaf.ua

Новина українською

УАФ сообщила о деталях аттестации женщин-арбитров для обслуживания матчей мужских команд.

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"Поблажек нет. Это стандарты работы, которые берутся в УЕФА и ФИФА, никто ничего не придумывает. Для того, чтобы женщина имела возможность проводить соревнования среди мужских команд, она должна сдать мужской тест.

То, что она сдает женский тест, недостаточно. Женский тест дает право женщине проводить матчи среди женских команд", - говорится в комментарии.

Напомним, что Комитет этики и честной игры УАФ начала производство относительно высказываний главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко о женщинах-арбитрах.

Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев) УАФ
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Источник:
Трибуна
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2023 в 21:37
выпить 0,7?))
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2023 в 21:37
выпить 0,7?))
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K-Spirit (Киев)
01.12.2023 в 21:10
мужской тест? На гормоны? Так они там все эти
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