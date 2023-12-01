  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины потерпела второе поражение подряд на ЧМ-2023 по гандболу
В тренде

Женская сборная Украины потерпела второе поражение подряд на ЧМ-2023 по гандболу

Общие новости
Обновлено

Группа попалась не из легких

Женская сборная Украины потерпела второе поражение подряд на ЧМ-2023 по гандболу

ФГУ

Новина українською

1 декабря женская сборная Украины провела второй матч на чемпионате мира-2023 по гандболу. После 14-летнего ожидания наша команда наконец-то вернулась на мировую арену.

На этот раз соперником украинок стала сборная Испании. Команда является фаворитом в группе, так как в 2019 году подопечные Амброса Мартина заняли второе место на чемпионате мира в Японии и четвертое место на предыдущем чемпионате, проиграв Норвегии и Дании.

В сегодняшнем матче испанки с первых минут повели в счете и на протяжении матча не подпускали нашу сборную к себе. Наиболее конкурентным получился первый тайм, при счете 15:9 подопечные Виталия Андронова отыграли три мяча, однако номинальные хозяева сумели удержать преимущество и забить еще один мяч.

После перерыва испанки продолжали набирать обороты и по итогу второй половины игры еще добавили в свой актив 8 очков преимущества.

Таким образом сборная Украины уступила со счетом 32:20 и с 2 поражениями идет на 3-м месте в группе G.

Чемпионат мира-2023. Группа G

Испания — Украина 32:20 (16:12, 16:8)

По теме
yellow-arrow
Путин резко увеличил штат армии России
yellow-arrow
УАФ: Для того, чтобы женщина могла судить матчи мужских команд, она должна сдать мужской тест
yellow-arrow
Биатлонистка Кипяченкова: У меня замерзли руки
женская сборная Украины по гадболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости