Женская сборная Украины потерпела второе поражение подряд на ЧМ-2023 по гандболу
Группа попалась не из легких
ФГУ
1 декабря женская сборная Украины провела второй матч на чемпионате мира-2023 по гандболу. После 14-летнего ожидания наша команда наконец-то вернулась на мировую арену.
На этот раз соперником украинок стала сборная Испании. Команда является фаворитом в группе, так как в 2019 году подопечные Амброса Мартина заняли второе место на чемпионате мира в Японии и четвертое место на предыдущем чемпионате, проиграв Норвегии и Дании.
В сегодняшнем матче испанки с первых минут повели в счете и на протяжении матча не подпускали нашу сборную к себе. Наиболее конкурентным получился первый тайм, при счете 15:9 подопечные Виталия Андронова отыграли три мяча, однако номинальные хозяева сумели удержать преимущество и забить еще один мяч.
После перерыва испанки продолжали набирать обороты и по итогу второй половины игры еще добавили в свой актив 8 очков преимущества.
Таким образом сборная Украины уступила со счетом 32:20 и с 2 поражениями идет на 3-м месте в группе G.
Чемпионат мира-2023. Группа G
Испания — Украина 32:20 (16:12, 16:8)
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